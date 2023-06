Tudor, son année sabbatique, le futur... Payet vide son sac

Dimitri Payet s'est exprimé sur sa situation à l'OM et son avenir. L'ancien international n'a pas l'intention de quitter le club cet été.





Lors d'un long entretien accordé à France Football, Dimitri Payet est revenu sur sa saison à l'OM. Le milieu offensif a peu joué. Le Réunionnais a pu compter sur le soutien du public : "Je veux remercier les supporters pour tout l'amour qu'ils m'ont donné cette saison. Sans eux, j'aurais pu dégoupiller. Mais voilà, quand j'allais m'échauffer, quand j'entrais en jeu parfois ou même quand je me baladais dans la ville, toutes ces marques d'affection m'ont permis de tenir et de reprendre un petit coup de boost. Car la saison a été très dure moralement pour moi. Sans ce soutien, j'aurais peut-être pété un plomb à un moment donné. Ou j'aurais lâché", a-t-il lancé.



Le joueur pense qu'Igor Tudor aurait pu davantage le faire jouer : "J'ai respecté ses choix toute la saison. Pourtant, il aurait pu m'utiliser un peu plus. En tout cas, sur certains matches un peu fermés. Il avait ses idées, je n'entrais pas dans ses plans, mais j'aurais aimé, parfois, qu'il me fasse un peu plus confiance. C'est là où c'était difficile moralement. Je suis sorti frustré de pas mal de matches. J'ai toujours été titulaire dans ma carrière, je n'étais pas habitué à ça (il a été aligné d'entrée onze fois). Ce n'était pas simple."





"Ce n'était pas de la défiance..."

Il a également admis avoir alerté ses dirigeants sur les méthodes d'Igor Tudor l'été dernier. Il aurait alors poussé pour un changement d'entraîneur selon FF : "Ce n'était pas de la défiance, plutôt une démarche de médiation, pour que chacun fasse un pas vers l'autre. Si certains comme moi sont montés au créneau, c'était pour le bien du groupe. Et je dis bien pour le bien de tout le monde, pas seulement pour trois ou quatre joueurs. On voulait alerter au-dessus pour que les choses redémarrent sur de bonnes bases. On ne peut pas commencer une saison si la moitié de l'équipe se frite avec l'entraîneur. Ce qui est arrivé avec Gerson devait arriver (Igor Tudor et lui avaient dû être séparés alors qu'ils étaient front contre front lors du stage d'avant-saison en Angleterre. Depuis, le joueur brésilien est retourné à Flamengo NDLR)."



Payet pense qu'il s'est par la suite un peu relâché : "Avec un peu de recul, il a été très dur, exagérément dur même, au début pour marquer son territoire, son arrivée, mettre les choses en place. Et ensuite, ça a été un peu mieux. Pas à la cool, non, mais mieux, un peu plus souple. " Malgré ces événements, Dimitri Payet est resté capitaine : " Nous avons eu une relation d'entraîneur à capitaine, mais on va dire que j'ai plus souvent pris les devants pour lui parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va naturellement venir vers vous pour discuter d'autre chose que de football, de matches. Ce n'est pas vraiment un affectif."





1. Ce dribble prouve que Payet a plus de talent que Messi pic.twitter.com/7w3BcsQzgo — 𝐄𝐑𝐍𝐄𝐒𝐓𝐎 🇨🇩🇧🇷 (@ernesto2t) June 9, 2023

"Je viens de prendre une année sabbatique"

Malgré ses difficultés, Dimitri Payet ne compte pas arrêter cet été. Il n'envisage pas de partir alors que son contrat court jusqu'en 2025 : "Arrêter ma carrière ? Non. (Ferme.) J'ai toujours dit que j'arrêterai quand le corps ne suivra plus. Si c'est le cas ? Ben non, je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme ! Je ne serai pas prêté, je serai là pour ceux qui ont pu en douter. Et encore longtemps, j'espère."



Payet ne pense pas qu'il sera un boulet pour l'OM : "Pour quelles raisons ? Rester dans un club qu'on aime, on respectait ça, il y a quelques années. Et c'est ce qu'on ne veut plus aujourd'hui ? C'est ce qu'on me reproche ? Je ne peux pas le concevoir. Quelqu'un qui vous dit : "Je veux rester ici, aller nulle part ailleurs, ni pour l'argent ni pour un autre projet, ma famille est bien, c'est mon club, c'est ma ville." Et vous, vous lui répondez que c'est un boulet ? Dans le cas inverse, vous m'auriez dit que je ne suis qu'un mercenaire qui ne pense qu'à l'argent. Et des sollicitations, j'en ai encore..."



Dimitri Payet est âgé de 36 ans. Le natif de Saint-Pierre a inscrit 4 buts et donné 3 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1 cette saison. Depuis son arrivée à l'OM, il totalise 326 rencontres, 78 buts et 95 passes décisives.