Pardo juge le duo Rongier-Veretout déséquilibré

Bernard Pardo n'est pas convaincu par l'idée d'associer Valentin Rongier et Jordan Veretout, au centre du terrain. L'ancien joueur de l'OM a été déçu par le second.





Interrogé par La Provence, Bernard Pardo a donné son sentiment sur l'entrejeu olympien. L'ancien joueur de l'OM pense que le duo Rongier-Veretout n'est pas complémentaire : "J'ai trouvé le duo déséquilibré. J'ai trouvé Rongier rayonnant même s'il manque un peu de voix, de se faire entendre davantage sur le terrain. Je crois que Vérétout n'a pas eu le rayonnement qu'on attendait de lui, alors qu'il est le plus expérimenté des deux. On s'est plus appuyé sur Rongier que Vérétout. Il n'a pas fait une mauvaise saison, attention, loin de là ma pensée, mais on attend plus d'un mec qui a joué à l'étranger et qui a cette expérience. Il aurait dû prendre un peu plus de place dans le groupe", a-t-il expliqué.



Jordan Veretout a marqué 4 buts et donné 3 passes décisives en 38 rencontres de Ligue 1. L'ancien Romain a notamment eu du mal à lancer sa saison.