Zidane à l'OM ? Hermel donne la condition

Frédéric Hermel s'est exprimé sur la possibilité que Zinedine Zidane rejoigne l'OM dans un avenir proche. Le journaliste conditionne sa venue à un projet ambitieux.





Au micro de CNews, Frédéric Hermel a répondu à une question concernant la possible signature de Zinedine Zidane à l'OM. Le journaliste la conditionne à l'arrivée d'investisseurs : "Est-ce qu'il va entraîner l'OM ? Il faudra un gros projet. Le problème de Zizou, c'est qu'il a commencé avec la plus grande équipe de l'histoire du football. Il ne peut pas entraîner des joueurs moins bons. S'il y a un gros projet à Marseille avec des investisseurs pour avoir une équipe type PSG, pourquoi pas un jour. C'est sa ville", a-t-il estimé.



Zidane n'a pas repris de club depuis son départ du Real Madrid lors de l'été 2021. Le technicien semble très sélectif et l'OM ne réunit visiblement pas les critères qu'il attend pour venir.