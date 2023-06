Riolo a un favori pour entraîner l'OM

Daniel Riolo a un favori parmi les rumeurs qui ont concerné l'OM pour le poste d'entraîneur. Le journaliste considère que Pablo Longoria n'a pas à hésiter.





Ces derniers jours, l'OM a été lié à de nombreux noms. Le club phocéen serait notamment sur les pistes de Marcelo Gallardo (ex-River Plate), Andoni Iraola (ex-Rayo Vallecano), Marcelino (ex-Athletic Bilbao), ou encore... Christophe Galtier (ex-PSG). Si Eric Di Meco est favorable à la venue du dernier, avec qui il a joué sous le maillot olympien à ses débuts, Daniel Riolo a un autre avis. Le journaliste mise plutôt sur le premier qu'il pense très au-dessus de ses rivaux.





"L'OM l'appelle, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas"

Au micro de RMC Sport, Riolo a confié sa préférence concernant la succession d'Igor Tudor : "Gallardo, c'est quand même un autre niveau. Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l'OM, ce serait exceptionnel de l'avoir. Si tu arrives à avoir ce coach-là, c'est le jackpot pour l'OM. Gallardo n'a visiblement pas beaucoup d'autres pistes. On l'attend depuis longtemps en Europe. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas", a-t-il déclaré.



Âgé de 47 ans, Marcelo Gallardo a entraîné River Plate entre 2014 et 2022, pour un total de 424 rencontres, toutes compétitions confondues. Le natif de Merlo a obtenu 232 victoires, 101 matchs nuls et 91 défaites, toutes compétitions confondues. Son équipe a notamment remporté 2 Coupes Libertadores (2015 et 2018), 1 Coupe Sudamericana (2014) et 5 championnats argentins (en cumulant tournois d'ouverture et de clôture). L'ancien Monégasque s'est forgé un gros palmarès.



Pablo Longoria et Javier Ribalta valideront-ils l'idée de sa venue ? L'Argentin est très convoité, y compris en Ligue 1 où l'AS Monaco lui ferait les yeux doux. On peut supposer que les moyens dont il pourrait disposer au mercato pour renforcer l'équipe pourraient peser dans son choix.