Mercato : l'OM a refusé un nouveau prêt pour Milik

Après avoir refusé de lever l'option d'achat pour Arek Milik, la Juventus a proposé un nouveau prêt à l'OM pour l'attaquant polonais.





Prêté à la Juventus cette saison, Arek Milik a réalisé une campagne globalement réussie dans un rôle de joker de luxe. En 21 titularisations, le Polonais a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues. Des prestations qui n'auront pas suffi pour que la Vieille Dame lève l'option d'achat de sept millions d'euros.



Mais le club transalpin n'aurait pas lâché l'affaire pour autant si l'on croit la presse italienne. En effet, La Gazzetta dello Sport explique que la Juventus a proposé un nouveau prêt à l'OM pour Milik, avec, cette fois-ci, une option d'achat obligatoire lié à une qualification en Ligue des Champions et au nombre de matchs joués. Une offre qui a été refusée par les dirigeants marseillais.



Pour rappel, Milik est courtisé par plusieurs clubs européens, dont la Lazio Rome, l'Eintracht Francfort, Newcastle et Burnley.