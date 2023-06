Recruter Galtier serait "un aveu d'échec", estime Riolo

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur la rumeur Christophe Galtier.





Ce jeudi, La Provence annonçait que l'OM gardait un oeil sur la situation de Christophe Galtier, qui devrait être limogé du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Même s'il ne figure pas tout en haut de la liste pour succéder à Igor Tudor, Pablo Longoria apprécierait l'homme et le technicien, expliquait le quotidien régional.



Invité à réagir sur cette possibilité, Daniel Riolo a expliqué que ramener le futur ex-coach du PSG sur la Canebière serait une mauvaise idée : "S'il n'y avait que lui, je ne dis pas... Mais là, il y a d'autres possibilités. Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain, qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve, si je suis président de l'OM, que c'est presque un aveu d'impuissance, d'échec, que d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG. Je n'aime pas l'idée. Il n'avait rien à faire à Paris, on le sait tous, car il est Marseillais et n'avait pas les épaules, mais parce qu'il n'a pas les épaules pour le PSG, il les a pour l'OM ? Moi, si je suis supporter de l'OM, je le prends mal. C'est admettre que je suis un club de seconde zone, en allant chercher l'entraîneur qui s'est fait piétiner au PSG."