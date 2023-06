Le coach que Di Meco rêve de voir sur le banc de l'OM

Eric Di Meco a donné son sentiment sur les noms associés à l'OM ces derniers jours pour le poste d'entraîneur. Le consultant rêve de voir l'un de ses anciens coéquipiers prendre les rênes de l'équipe olympienne.





Au micro du Moscato Show, Eric Di Meco s'est exprimé sur les différentes rumeurs qui concernent l'OM pour le poste d'entraîneur. Le natif d'Avignon a une forte préférence pour l'un des candidats.



L'ancienne "faucheuse" de Ligue 1 milite pour la venue de Christophe Galtier, qu'il a connu au centre de formation olympien. "Marcelo Gallardo, j'en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c'est délicat parce qu'il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d'être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l'an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c'est celui qui gagne", a-t-il expliqué.





"Mon rêve, c'est qu'un jour Galtier entraîne l'OM"

D'autant que Di Meco voit un souci avec Marcelo Gallardo : "Le pari Gallardo me plairait bien parce qu'il a tout gagné à River Plate, dans un très grand club, et on sait que c'est dur de flamber en Argentine. Mais il y a un problème avec Gallardo. Il a joué à Monaco et Monaco cherche un coach, donc l'OM peut avoir un concurrent. Mon rêve, c'est qu'un jour Galtier entraîne l'OM. Est-ce que c'est trop tôt après le PSG ? Je ne sais pas."



Il n'est pas dit que le rêve d'Eric Di Meco fasse l'unanimité dans les travées du Stade Orange Vélodrome. Pour rappel, Christophe Galtier a été remercié par le PSG il y a quelques jours, après une saison jugée décevante par les Parisiens.