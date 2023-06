Équipe de France : un Marseillais appelé en remplacement de F. Mendy

Didier Deschamps a retenu un joueur de l'OM pour remplacer Ferland Mendy, qui s'est blessé au tibia.





L'équipe de France affrontera Gibraltar et la Grèce ces prochains jours dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2024. Si aucun Phocéen n'avait été initialement retenu dans le groupe de l'équipe de France, Jordan Veretout y figure finalement. Didier Deschamps a appelé le milieu de terrain de l'OM pour remplacer Ferland Mendy, qui s'est blessé au tibia.



Âgé de 30 ans, Jordan Veretout a été l'un des Olympiens les plus constants cette fin de saison, alors que l'équipe décrochait de son objectif. L'ancien Romain a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en 48 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison.