Nouvel entraîneur : Longoria prend le temps

Pablo Longoria n'entendrait pas se presser concernant le choix du nouvel entraîneur de l'OM. Le président olympien discuterait avec plusieurs techniciens.





L'OM navigue pour l'instant à vue. Le club phocéen n'est pas en mesure d'anticiper son mercato, étant donné qu'il n'a pas encore trouvé son entraîneur. Les rumeurs ont été nombreuses depuis l'annonce du départ d'Igor Tudor. Le choix du nouveau technicien pourrait encore prendre plusieurs jours.



Dans son édition du jour, La Provence affirme que l'état-major phocéen veut prendre son temps. Javier Ribalta et Pablo Longoria souhaiteraient s'entretenir avec chacun des candidats avant de prendre leur décision.



Le quotidien confirme néanmoins que Marcelo Gallardo figure sur la short-list des Marseillais. Des discussions auraient été entamées avec lui, mais l'Argentin intéresserait aussi d'autres écuries européennes. L'affaire ne semble pas dans la poche.





Iraola, Marcelino, Galtier, Fonseca...

Pour rappel, l'ancien Monégasque a été lié à une arrivée à l'OM après son passage à Monaco en tant que joueur. L'ancien international argentin n'a finalement jamais porté leurs couleurs. Il présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1, dont il a arpenté les terrains pendant sept années. Le natif de Merlo n'a en revanche jamais entraîné en Europe.



Gallardo a passé près de 8 ans sur le banc de River Plate, où il a remporté de nombreux trophées. Âgé de 47 ans, il a notamment glané deux Copa Libertadores et une Copa Sudamericana.



Les autres dossiers figurant en haut de la pile seraient ceux de Marcelino (ex-Athletic Bilbao), Andoni Iraola (ex-Rayo Vallecano) et... Christophe Galtier (ex-PSG). Le troisième nom fait grincer quelques dents, alors qu'il a choisi de rejoindre le banc parisien l'été dernier et s'est accroché avec un supporter au stade Orange Vélodrome il y a quelques mois. L'Equipe ajoute le nom de Paulo Fonseca (Lille), et raye celui d'Iraola...



Pour rappel, le mercato démarrera demain et se fermera le 1er septembre 2023. La date de reprise d'entraînement n'a pas encore été communiquée, mais on peut supposer qu'elle devrait être aux alentours du 25 juin. La première journée de Ligue 1 est prévue pour le 13 août.