Guendouzi évoque son absence en Bleu

Depuis la Coupe du Monde au Qatar, Mattéo Guendouzi n'a plus été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France.





Au retour de la Coupe du Monde 2022 et plus précisément à partir du mois de février, Mattéo Guendouzi a perdu son statut de titulaire indiscutable, alternant entre un poste de milieu offensif et le banc de touche. Il n'est pas non plus parvenu à inverser la tendance en étant impactant lors de ses entrées ou en gagnant sa place à l'entraînement.





Objectif Euro 2024 pour Guendouzi



Une baisse de temps de jeu qui lui a logiquement coûté sa place dans le groupe France lors du dernier rassemblement. Dans son entretien accordé à RMC, l'ancien Gunner s'est exprimé à ce sujet et a avoué ne pas s'être entretenu avec Didier Deschamps : "Le sélectionneur prend des décisions, qui sont souvent très bonnes parce qu'il a toujours eu de très bons résultats en équipe de France. Il faut savoir que c'est l'équipe de France, il y a de très grands joueurs à n'importe quel poste. Après, c'est sûr que j'ai été appelé pour la Coupe du monde parce que j'ai beaucoup joué en un an et demi. C'est vrai que j'ai un peu moins joué, et moins à mon poste aussi. Ça a peut-être joué dans la balance. Il va falloir continuer de travailler, ne rien lâcher, parce que l'Euro va arriver l'été prochain. C'est un objectif que j'ai en tête. Je veux vraiment faire partie de ce groupe."