Mercato : Kabamba proche de signer

L'OM serait sur le point d'obtenir la signature d'Alexis Kabamba. Il s'agit d'un jeune attaquant du Stade de Reims.





Le nom du futur entraîneur olympien n'est pas connu, mais l'OM n'en poursuit pas moins son travail sur le recrutement, en particulier chez les jeunes. La première recrue pourrait être Alexis Kabamba, explique L'Équipe. Âgé de 17 ans, l'attaquant arrive au terme de son contrat avec le Stade de Reims. Son arrivée serait gérée par le centre de formation, et non par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Considéré comme prometteur, il totalise 14 sélections en équipe de France U17 et a notamment remporté le championnat d'Europe de la catégorie.



Alexis Kabamba devrait parapher un contrat portant sur trois saisons, révèle La Provence. Il évoluera donc d'abord avec les équipes de jeunes.