Mercato : Guendouzi évoque enfin son avenir

Mattéo Guendouzi a connu une saison contrastée. Loin de s'impliquer comme avec Jorge Sampaoli, le milieu de terrain a subi de plein fouet la concurrence du duo Valentin Rongier-Jordan Veretout. Il n'est d'ailleurs jamais parvenu à s'en dépêtrer. Son départ a été évoqué durant le mercato hivernal. Le natif de Poissy n'a pas vraiment démenti les contacts avec Aston Villa. Son transfert pourrait redevenir d'actualité cet été. À moins que...



Interrogé par RMC Sport, l'ancien Gunner a indiqué qu'il allait discuter avec ses dirigeants. Le milieu de terrain est apparemment soulagé par le départ d'Igor Tudor : "On verra. Ce sont des discussions qu'il faudra avoir avec la direction. Je n'ai pas encore parlé avec eux après la saison. On sait que toutes les cartes sont rabattues, parce qu'un coach est parti, qu'un nouveau va arriver. Il faut aussi connaître la position de la direction, celle du nouveau coach, s'il aura vraiment besoin de toi, à ce poste ou à un autre, s'il pense que tu seras un joueur important pour lui ou pas. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte", a-t-il expliqué à la radio.





🎙 Mattéo Guendouzi : "J'ai vraiment envie de faire de belles choses ici."



"Il y a un goût d'inachevé"

Guendouzi aimerait davantage marquer l'OM de son empreinte. "Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l'Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, car il y a un goût d'inachevé. J'ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. Mais là, il faut d'abord partir en vacances, souffler et voir ce qu'il se passe", a-t-il poursuivi.



Mattéo Guendouzi a pris part à 99 rencontres sous le maillot marseillais depuis son arrivée. Le joueur a marqué 10 buts et donné 19 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2025.