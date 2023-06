La valeur de l'OM a explosé en un an

La valeur de l'OM a largement progressé ces derniers mois. Le club phocéen est désormais estimé à 458 millions d'euros.





Le travail de longue haleine réalisé par Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio commence à payer. S'il n'est pas parvenu à décrocher la 2e place, le club phocéen fait preuve de régularité dans le haut de tableau de la Ligue 1, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Cela se retrouve dans l'étude de Brand Finance (relayée par Sportune), qui fait de l'OM le club dont la valeur a le plus progressé.



Selon ses analyses, le club phocéen vaut aujourd'hui 458 millions d'euros, soit une progression de 139,8 % par rapport à 2022. Un résultat qui devrait faire plaisir à Frank McCourt.





