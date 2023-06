Di Meco : "Les joueurs sont les principaux responsables"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a estimé que les joueurs n'étaient pas assez pointés du doigt pour expliquer la triste fin de saison de l'OM.





Invité à réagir sur la volonté de Pablo Longoria de réaliser un nouveau gros turnover dans l'effectif cet été, Eric Di Meco a plutôt abondé dans le sens du président de l'OM. Pour le consultant, ce sont les joueurs, en premier lieu qui se sont effondrés en fin d'année : "Tout le monde est responsable, sauf que si le constat du président Longoria c'est que certains joueurs, à un moment donné, n'ont pas été au niveau sur les objectifs de l'OM, et bien il demande des comptes aux joueurs. Je le dis tout le temps, les joueurs sont les principaux responsables des bons et des mauvais résultats. Les premiers à qui tu demandes des comptes ce sont les joueurs, bien sûr qu'on en demande au coach aussi, bien sûr qu'il est partie prenante. Quand la saison est réussie, les joueurs sont forts pour demander une rallonge, une prolongation, mais quand ça a un peu moins bien marché, il n'y a plus personne pour rendre des comptes."



Pour l'ancien latéral gauche, les joueurs sont souvent trop protégés, à la différence de l'entraîneur, toujours le premier fusible à sauter en cas de mauvais résultats : "S'il fait le ménage parce que des mecs ont montré leurs limites psychologiques à un moment donné, il est dans son rôle. Arrêtons de toujours protéger les joueurs. Le constat du président s'avère juste aujourd'hui. Il aurait peut-être fallu remettre tout le monde sur terre derrière la victoire face au PSG. Aujourd'hui on fait le constat que l'OM ne fait pas un bon mois de mai et ça arrive après ce match contre le PSG. Il vit dans le groupe et il avait alerté à l'époque parce qu'il avait senti ce relâchement. Quand tu es président et que tu rentres dans le vestiaire en fin de match, tu le sens. Je ne dis pas que ce n'est pas de sa responsabilité."