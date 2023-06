L'OM veut augmenter son nombre d'abonnés

Cette saison, l'OM comptait pas moins de 42 900 abonnés. Un total que le club souhaite faire grandir dans le futur.





Pendant plus d'un an, le stade Vélodrome a fait le plein pour soutenir l'OM, pourtant souvent en difficulté dans son enceinte. Une affluence également due au nombre record d'abonnés en cette saison 2022-2023, soit 42 900.



Face aux médias, Pablo Longoria a abordé le sujet, expliquant notamment vouloir encore augmenter le nombre d'abonnés pour permettre au club de gagner encore un peu plus en stabilité : "L'objectif, c'est de trouver un équilibre dans lequel on pourrait augmenter le nombre d'abonnés et vendre des billets. C'était l'un de nos objectifs d'être un club qui avait plus d'abonnés que de vendre des billets, cela fait un club stable. Je recommande à tout le monde de s'abonner. Pour la stabilisation d'un projet, c'est important. Notre objectif, c'est le sold-out avec 45000 abonnés."



Le rachat du Vélodrome n'est, pour l'instant, pas d'actualité à court terme : "Ce n'est pas le moment de parler d'achat de stade. C'est quelque chose qui pourrait être sur la table à moyen terme, de voir le financement du stade. Par exemple, je n'aime pas négocier année par année le loyer du stade."