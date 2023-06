L'OM ne devrait pas être inquiété par le TAS cet été

Toujours dans l'attente du jugement concernant l'affaire Pape Gueye, l'OM devrait pouvoir réaliser son mercato d'été sans contrainte.





Depuis de longs mois, l'OM est dans l'attente de la décision du tribunal arbitral du sport concernant Pape Gueye. Pour rappel, le Sénégalais, alors au Havre, avait signé un pré-contrat avec Watford, avant de finalement s'engager avec l'OM quelques semaines plus tard.



Dans un premier temps, le club phocéen s'était vu infliger une interdiction de recrutement de 12 mois et Pape Gueye avait écopé de 4 mois de suspension. Des décisions mises en suspens après l'appel du club devant le TAS. Repoussé à plusieurs reprises, le jugement pourrait tomber cet été, mais ne va pas empêcher l'OM de recruter durant l'intersaison, comme l'a confirmé Pablo Longoria : "On n'a pas de nouvelles du TAS. La décision pourrait tomber pendant l'été. Je ne la commenterai pas avant. C'est à la justice de donner son opinion, on leur a donné des arguments. Si elle tombe en plein mercato elle nous ne nous empêchera pas de le continuer."



Si l'instance décide, comme il avait été décidé lors du premier jugement, de condamner l'OM a une interdiction de recrutement, espérons qu'elle ne concerne que le mercato d'hiver.