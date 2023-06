Galtier à l'OM ? La réponse de Diaz

Kévin Diaz a donné son sentiment sur l'idée de prendre Christophe Galtier pour succéder à Igor Tudor à l'OM. Le consultant la juge impossible à imaginer.





Au micro de l'After Foot, Kévin Diaz a répondu à l'idée de recruter Christophe Galtier pour prendre la suite d'Igor Tudor à l'OM. Le consultant pense que la rivalité n'autorise en aucun cas cette solution : "Je ne critique pas l'idée de vouloir Christophe Galtier comme entraîneur, je critique l'idée de vouloir Galtier comme entraîneur en juin 2023 alors qu'il sort du PSG ! C'est impossible ! À Marseille, mais ce ne sera plus jamais un collègue ! La rivalité existe encore. Je pense que les supporters marseillais ont compris que financièrement, et même en termes d'opportunité de carrière, c'était difficilement refusable pour un entraîneur, même s'il a été un joueur emblématique de l'OM. Mais derrière tu ne peux pas revenir à l'OM... En tout cas tout de suite. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans... Mais là c'est impossible ! Si tu es un grand supporter de l'OM, tu ne peux pas, tout Christophe Galtier qu'il est, tu ne peux pas vouloir son retour."



Pour rappel, Christophe Galtier a porté les couleurs de l'OM (en équipe première) en tant que joueur entre 1985 et 1987, puis entre 1995 et 1997. Le natif de Marseille y a ensuite fait ses débuts comme entraîneur adjoint. Sa signature au PSG a été très mal digérée par de nombreux fans olympiens. Hué au Stade Orange Vélodrome il y a quelques mois, Christophe Galtier a été hué au Parc des Princes, au soir de la dernière journée.