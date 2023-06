Porato : "Lopez fait une bonne saison, pourquoi chercher un autre gardien ?"

Stéphane Porato estime que Pau Lopez a réalisé une bonne saison. L'ancien gardien de but attend néanmoins davantage de l'Espagnol.





L'heure des bilans a sonné. Pau Lopez n'y échappe pas. L'Espagnol, allégé par le départ de Steve Mandanda à Rennes, a connu un exercice plus réussi, même s'il n'a pas fait taire toutes les critiques. Le joueur de 28 ans a terminé la saison avec 45 buts encaissés en 42 rencontres, et 12 clean sheets.



Stéphane Porato, qui connaît bien l'exigence du poste, a donné son sentiment sur ses prestations : "Dans l'ensemble, il fait une bonne saison. Il a peut-être mieux débuté que ce qu'il n'a fini. Ce n'est pas pour rien que l'OM termine troisième. Je crois que tout le monde était un peu fatigué sur la fin, la méthode d'Igor Tudor demande beaucoup d'énergie", a-t-il estimé dans les colonnes de La Provence.









"Lopez a été très régulier sur toute la saison"

Le consultant valide l'idée proposée par le quotidien selon laquelle Lopez serait moins décisif que Mandanda : "On juge un très bon gardien là-dessus. C'est pour cela que je dis qu'il a fait une bonne saison, mais pas une très bonne. Dans certains matchs, on attendait de lui un miracle, mais ça n'a pas été le cas. À côté de ça, il a été très régulier sur toute la saison. On sait qu'il était plus à l'aise dans le système de Sampaoli, il a dû se plier à la philosophie de Tudor."



Porato écarte l'idée de changer de dernier rempart : "Pourquoi aller voir ailleurs ? Il y a un bon gardien, qui a fait une bonne saison, qui est habile de ses pieds et de ses mains, qui sent bien le jeu... Pourquoi chercher un autre gardien ? Pour trouver meilleur que Pau Lopez, ça va coûter très cher. Je ne suis pas sûr que l'OM ait envie de dépenser autant d'argent sur un gardien alors qu'il en a un très bon dans l'effectif. Au vu de la saison, il y a d'autres postes à pourvoir", a-t-il poursuivi.



Pau Lopez totalise 78 apparitions sous le maillot de l'OM, depuis son arrivée en provenance de l'AS Rome. Son contrat court jusqu'en juin 2026.