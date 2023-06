Le message d'adieu de Luis Suarez

Luis Suárez ne reviendra pas à Marseille. Le Colombien a publié un message sur les réseaux sociaux.





Almería s'est sauvé de la relégation à la dernière minute de la saison. Au même moment, l'option d'achat du prêt de Luis Suarez a été automatiquement levée. Sur Instagram, l'attaquant a posté un message de conclusion sur sa saison, accompagné d'une photo de son arrivée à l'OM. "Fin d'une saison faite de hauts et de bas, de moments doux et d'autres moins, mais toujours en réalisant des objectifs et des rêves ! Merci à @olympiquedemarseille et @udalmeria pour cette saison unique ; il est temps de se reposer et de se préparer pour ce qui vient", a-t-il écrit.



Le natif de Santa Marta a pris part à 11 matchs avec l'OM, pour 3 buts et 1 passe décisive.