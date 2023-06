Mercato : discussions en cours avec Gallardo ?

L'OM aurait entamé des discussions avec Marcelo Gallardo dans l'optique de la succession d'Igor Tudor. L'Argentin figure apparemment bien sur la short-list des dirigeants olympiens.





Une semaine après l'annonce du départ d'Igor Tudor, l'OM travaille d'arrache-pied pour lui trouver le bon successeur. L'une de ses pistes prioritaires mènerait en Argentine. Elle concerne une vieille connaissance : Marcelo Gallardo.



Selon Le Parisien, les dirigeants olympiens ont entamé des discussions concrètes avec Marcelo Gallardo. L'ancien Monégasque est libre depuis son départ de River Plate, où il a passé huit années et obtenu de nombreux titres. Le natif de Merlo a notamment remporté deux Copa Libertadores (2015 et 2018) et une Copa Sudamericana (2014). Il a mis fin à son contrat en fin d'année 2022, désireux de connaître autre chose.





Marseille : Marcelo Gallardo dans la short-list pour succéder à Igor Tudor

➡️ https://t.co/l7EL8q5wd1 pic.twitter.com/PLslFTuwB9 — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 6, 2023

La fameuse bagarre avec Galtier

Marcelo Gallardo connaît bien la Ligue 1, dont il a arpenté les terrains comme joueur entre 2000 et 2008. L'Argentin évoluait alors au poste de milieu offensif. En avril 2000, lors d'un match disputé avec Monaco au stade Vélodrome, une violente altercation l'a opposé à des Marseillais dans les couloirs menant au vestiaire. Gallardo en est sorti avec le visage tuméfié et un carton rouge. Christophe Galtier, considéré comme le protagoniste principal de la bagarre, a écopé de 6 mois de suspension. Gallardo a ensuite rejoint le PSG.



Au total, l'ancien international argentin (44 sélections, 14 buts) a joué 126 matchs sous la tunique monégasque (pour 23 buts et 7 passes décisives) et 28 sous le maillot parisien (pour 2 buts et 1 passe décisive). Il connaît bien le football français des années 2000.



Son profil correspond-il à celui recherché par les dirigeants de l'OM ? Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont donné pour mission d'inculquer une culture de travail digne du haut niveau à la Commanderie. Elle manquait. Le journal parisien affirme que Vincenzo Italiano (Fiorentina) et Raffaele Palladino (Monza) figurent également sur les tablettes. Et la presse espagnole évoque la piste d'Andoni Iraola.