Mercato : le point sur les prêtés

Plusieurs joueurs de l'effectif ont été prêtés à travers l'Europe cette saison. Pablo Longoria a fait le point sur les divers dossiers.





En cette fin de saison, plusieurs joueurs prêtés vont faire leur retour au centre Robert-Louis Dreyfus. On pense notamment à Isaak Touré, Pape Gueye, Jordan Amavi, Pol Lirola ou Konrad De La Fuente. Luis Henrique, de son côté, est prêté jusqu'au 31 décembre à Botafogo alors que Nemanja Radonjic a été cédé au Torino (2M€) et Kevin Strootman arrive au terme de son contrat (hallelujah). Luis Suarez est également cédé à Almeria (8 M€).



Pablo Longoria s'est exprimé sur les performances de ces différents joueurs en conférence de presse : "Luis Henrique a eu un moment très difficile dans sa vie personnelle, on verra comment cela se passe. Amavi et Lirola n'ont pas beaucoup joué. Milik a pris de la valeur, il a été très apprécié par la Juve. Le prêt de Touré a été très positif avec un développement positif. Suarez ? C'est fini grâce au penalty d'hier à la dernière minute d'Almeria ! Il a été très important en fin de saison. La saison de Pape a été positive, on n'a pas discuté avec Séville. Pape n'a qu'un an de contrat et je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat."