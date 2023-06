La situation financière s'est nettement améliorée, selon Longoria

Depuis l'arrivée de la nouvelle direction, les finances du club continuent de s'approcher de l'équilibre.





Inquiété par le fair-play financier il y a encore quelques mois, l'OM voit sa situation économique se stabiliser au prix d'une gestion plus stricte et plus sérieuse que lors de la présidence de Jacques-Henri Eyraud notamment.



Les dernières informations faisaient état d'un déficit de "seulement" 13 millions d'euros, même s'il est difficile d'avoir plus de détail avant le passage de la DNCG. Devant la presse, Pablo Longoria a fait un point sur la situation financière du club : "Je remercie Pedro Iriondo, Javier Ribalta et Stéphane Teissier. Ils ont donné de l'ordre dans une situation difficile. On a eu des développements dont je suis très content. On est dans une très bonne direction. Financièrement, on est dans une tendance correcte, on va faire un résultat qui est le meilleur depuis longtemps. Cela s'est fait avec de la rigueur, c'est pour ça qu'on demande de la discipline sur le terrain. CVC est un accélérateur, mais cela doit nous aider, pas à acheter plus de joueurs, mais structurer ton club avant les nouveaux appels d'offres des droits télé et la répartition des droits de la nouvelle C1. Il faut arriver en 2024 de la façon la plus stable possible, car ce sera une nouvelle étape."