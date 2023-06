Mercato : une offre concrète venue d'Arabie Saoudite pour Sanchez !

Après une saison remarquable du côté de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a prouvé qu'il avait encore quelques années devant lui pour jouer au plus haut niveau, et cela n'a pas échappé à un club saoudien...





L'avenir d'Alexis Sanchez dans le sud de la France est toujours incertain. S'il dispose d'une clause dans son contrat pour prolonger l'aventure avec l'OM une saison de plus, pour le moment rien n'est acté et les nouvelles ambitions de l'Arabie Saoudite dans le football pourraient changer la donne.



D'après Fabrizio Romano, journaliste italien généralement très bien informé sur le mercato, le club d'Al-Fateh aurait proposé un contrat d'une saison (plus une en option) avec un salaire annuel de 10 millions d'euros à la clé. Al-Fateh s'est classé sixième cette saison dans la Saudi Pro League.





Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers



€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

Marseille ne pourra pas s'aligner

Si la prolongation de l'attaquant chilien reste la priorité des dirigeants Phocéens, les millions de dollars de l'Arabie Saoudite changent aujourd'hui la donne et Marseille n'est pas sûr de pouvoir le conserver comme l'a admis Pablo Longoria en conférence de presse mardi : "Alexis a été un leader exemplaire et a fait une excellente saison sur le plan des statistiques. Cela nous pousse à lui proposer de continuer avec vous. 99% des gens sont d'accord pour dire qu'il a un niveau international. On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie, c'est autre chose. L'Arabie Saoudite pose la question à beaucoup de joueurs pour gagner beaucoup d'argent."



Cette saison, Alexis Sanchez a joué 44 matchs avec l'Olympique de Marseille et inscrit 18 buts (pour 3 passes décisives). Un élément clé pour l'OM donc, mais qui aura un certain prix.