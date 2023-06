Longoria ne digère pas la prestation contre Brest

Lors de sa conférence de presse de fin de saison ce lundi, Pablo Longoria a fustigé la performance de l'équipe lors du dernier match à domicile contre Brest.





Alors que le club célébrait les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, les hommes d'Igor Tudor ont livré une prestation indigne du standing de l'OM et de ses supporters, qui avait, de leur côté, tout donné pour que la fête soit réussie en tribune.



Lors de son point devant les médias, Pablo Longoria est revenu sur ce dernier match à domicile. L'Espagnol n'a pas mâché ses mots concernant la performance des joueurs le 27 mai dernier : "Quand tu joues à l'OM, même les matches amicaux ne le sont pas. Le niveau d'engagement personnel et d'amour pour ce que tu fais n'est pas négociable. On tient un discours d'exigence et de rigueur depuis le 1er jour, tu ne peux pas accepter de finir comme ça. Cela change la vision que l'on a de certains. Faire ça contre Brest, ce n'est pas avoir de respect pour l'institution. On a besoin de personnalité, plus de courage et quelqu'un qui peut tenir plus la situation en main avec plus de leadership. On a vu des choses inacceptables et lamentables. Ce qui s'est passé ces quatre dernières semaines n'est pas acceptable et ça aide à prendre des décisions. Tu ne peux pas faire ces matchs-là contre Brest et Ajaccio. Ce final de la saison aura des conséquences."