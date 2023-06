Mercato : le point sur le dossier Kolasinac

Véritable taulier de la défense olympienne cette saison, Sead Kolasinac est en fin de contrat le 30 juin.





Cette saison, Sead Kolasinac a été l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif olympien. Malgré quelques jours difficiles après sa tête manquée face à Tottenham, le Bosnien est revenu encore plus fort pour livrer des prestations solides jusqu'à la fin de la saison. En fin de contrat à la fin du mois, l'ancien Gunner avait fait part de sa volonté de poursuivre l'aventure.



Pour autant, les discussions semblent patiner ces derniers temps. En conférence de presse, Pablo Longoria a fait un point sur l'état des négociations : "Les négociations avec Sead se sont intensifiées. Il faudra analyser le profil avec le nouvel entraîneur. A-t-on besoin d'un latéral défensif ? Ne faut-il pas un joueur polyvalent ? Le nouveau coach aura peut-être ce besoin-là. On apprécie beaucoup Sead et on le tient en considération. On a un grand respect pour son professionnalisme."



Même si le nouveau coach passe dans un système à quatre défenseurs, Sead Kolasinac semble tout à fait capable d'occuper un poste de latéral. Il sera, certes, moins offensif que sa science du placement et son sérieux défensif resteront précieux. Cette année, le natif de Karlsruhe a disputé 33 matchs de Ligue 1, pour 4 buts et une passe décisive. Il avait notamment offert la victoire à Monaco et à Rennes.