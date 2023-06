Mercato : retournement de situation pour Guendouzi ?

Mattéo Guendouzi, passé de titulaire à remplaçant en deuxième partie de saison, va voir son avenir être discuté dans les prochaines semaines.





Promis à un départ à la fin de la saison, notamment en Angleterre où Aston Villa le piste avec insistance, le milieu de terrain de 24 ans, très agacé après la défaite à Ajaccio samedi, s'est dit "très heureux" à l'OM ce week-end, et désireux d'entamer prochainement les "discussions avec la direction du club" concernant son avenir.



D'après les informations de L'Équipe, l'ancien Gunner, "frustré" par la deuxième partie de la saison, désirait un départ, mais la démission d'Igor Tudor a rebattu les cartes. Désormais, Mattéo Guendouzi serait plus enclin à rester, et surtout, l'international tricolore ne compte faire "aucun cadeau" à sa direction concernant un éventuel transfert lors du prochain mercato estival, alors que des clubs anglais n'évoluant pas en Europe la saison prochaine, contrairement à l'OM, pensent à lui.



Du côté de la direction phocéenne, par contre, rien n'a changé : Mattéo Guendouzi représente une grosse valeur marchande et un transfert à un bon prix est espéré.