Affaire Kenzo : "un choc" pour Longoria

Présent devant les médias ce lundi, Pablo Longoria a évoqué la tragique affaire de Kenzo.





Jeune supporter de l'OM, Kenzo, 8 ans et atteint d'un cancer, a été agressé avec sa famille par des supporters d'Ajaccio au stade François Coty, lors de la rencontre contre le club corse samedi dernier (défaite 1-0). Une affaire indigne, qui a révolté le président de l'AC Ajaccio, Alain Orsoni, ainsi que Pablo Longoria : "Ça a été un des moments les plus durs et les plus tristes de la saison. Ça m'a fait un choc. Après, je n'étais pas moi-même pendant une heure. Je ne peux pas comprendre qu'on agresse un enfant, ça n'est pas humain. Ça te fait poser des questions sur le foot, qui doit normalement transmettre du bonheur. J'ai vu ce petit qui tremblait et je me suis demandé ce que je faisais dans ce sport et dans cette société. Quel genre de malade mental fait ça ? Il n'a pas sa place dans la société".



L'Espagnol a pointé des "failles dans la sécurité" à Ajaccio, tout en confirmant que Kenzo était "venu voir les joueurs à la fin" de la rencontre, dans l'espoir de donner à l'enfant "un petit moment de joie".



Cette histoire, qui dépasse les limites de la honte, ne va pas, on l'espère fortement, en rester là.