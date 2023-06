Mercato : Payet a fait son choix pour son avenir

Souvent relégué sur le banc de touche cette saison avec l'OM, Dimitri Payet n'a plus qu'un an de contrat.





Envoyé du côté de l'Olympiakos Le Pirée par L'Équipe, Dimitri Payet, dont l'avenir est très incertain, pourrait vivre un été mouvementé. Interrogé sur le sujet par les médias, ce lundi, Pablo Longoria a donné son sentiment sur la situation : "Il a un an en plus de contrat. On a discuté ces dernières semaines des ambitions. C'est constructif. Il doit y avoir des discussions constructives avec le coach qui va arriver. Avec nos discussions, on n'est pas entré dans le détail de l'analyse de l'effectif. Pour moi, c'est un consensus avec le coach. On doit savoir comment jouer avec le nouveau coach".



En somme, Dimitri Payet voit son avenir suspendu à la volonté du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui décidera si, oui ou non, le Réunionnais est important pour l'effectif phocéen la saison prochaine, ou pas. Durant l'ère Igor Tudor, le numéro 10 a su se montrer parfois décisif (4 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions), malgré un temps de jeu rapidement réduit et un statut de remplaçant pérenne.





Payet veut rester



Si le meneur de jeu doit donc attendre de connaître l'identité de son futur entraîneur pour avoir une idée de son temps de jeu la saison prochaine, voire de l'intention du club concernant sa dernière année de contrat, L'Équipe révèle que Dimitri Payet a pris sa décision : l'ancien Lillois et Stéphanois n'a pas l'intention de partir cet été. Sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2024, l'ex-international français (38 sélections) compte s'accrocher à son bail, et à son salaire phocéen.



Reste que la position du prochain coach phocéen pourrait infléchir celle de Dimitri Payet qui, même à 36 ans, ne devrait pas accepter de gaieté de coeur de passer une nouvelle saison sur le banc de touche, si le prochain entraîneur ne compte pas sur lui. Il sera alors toujours temps d'évaluer les possibilités à l'étranger, ou une éventuelle retraite et une reconversion à l'OM en tant que dirigeant.