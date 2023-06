Longoria met les points sur les i concernant Saadé

Pablo Longoria a abordé tous les sujets devant la presse, ce lundi après-midi.





L'Espagnol de 37 ans a répondu à un journaliste qui évoquait la relation de l'OM avec Rodolphe Saadé, le président de CMA-CGM, le sponsor principal du maillot du club phocéen la saison prochaine. Pablo Longoria a notamment été interrogé sur une participation accrue de Rodolphe Saadé dans le club, avec un éventuel rachat, déjà évoqué par Daniel Riolo : "CMA-CGM est un sponsor, parler de plus, ce sont des spéculations. Je remercie CMA-CGM d'être devenu sponsor. C'est agréable d'avoir dans le club un environnement économique de la ville. On discute comme des sponsors. Parler de plus, ce sont des spéculations. C'est un coopérateur autour de la fondation, sur le social, les jeunes, les féminines. Ce sont des choses très importantes".



Il y a quelques mois, Rodolphe Saadé avait lui-même démenti un intérêt pour un rachat de l'OM.