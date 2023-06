Vente OM : une offre saoudienne prochainement ?

Sur la chaîne i24, le journaliste Bastien Borie a fait des révélations sur la stratégie actuelle de l'État saoudien concernant le football.





Désireux de s'impliquer davantage dans le football mondial, l'Arabie saoudite a l'intention d'acquérir d'autres clubs, sous peu. Selon le Bastien Borie, l'OM pourrait être concerné : "Pour arrondir les angles de leur image et pour assurer des rentrées d'argent, l'Arabie saoudite veut investir en Europe comme l'ont fait les Émiratis ou les Qataris dont les valeurs des clubs augmentent chaque année. (...) Ils possèdent déjà trois clubs : Newcastle et Sheffield United en Angleterre, et Almeria en Espagne. L'OM avait refusé il y a 3 ans une offre de rachat de 200 millions d'euros faite par les Saoudiens, mais ces derniers vont encore augmenter la mise et le propriétaire Frank McCourt pourrait céder, car l'OM n'a pas été une très bonne affaire financière pour lui".



Ce discours détaillé doit néanmoins être pris avec des pincettes, tant le mirage d'une vente prochaine de l'OM à l'Arabie saoudite est un sujet récurrent, mais jamais vérifié. De son côté, Daniel Riolo a assuré récemment ne pas croire à un rachat du club phocéen par l'État du Moyen-Orient. Seul le milliardaire local Rodolphe Saadé semble disposé à investir à l'OM, selon l'éditorialiste de RMC.