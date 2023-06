Mercato : Zidane, Galtier, Gasperini... les infos sur le prochain coach

Après le départ d'Igor Tudor du banc de l'OM, le club phocéen s'active pour trouver son successeur.





Présent devant la presse ce lundi après-midi, le président phocéen, Pablo Longoria, a indiqué aux médias avoir "des contacts" avec un ou des entraîneurs. L'Espagnol, qui souhaite maintenir "la culture du travail, la rigueur, l'exigence et la discipline" l'an prochain, a été interrogé sur les cas particuliers de Zinédine Zidane et de Christophe Galtier, tous les deux natifs de Marseille et sans contrat (du moins sous peu dans le cas de l'entraîneur du PSG). Selon Pablo Longoria, en dire trop sur les négociations serait une erreur : "Pour dire la vérité, parler maintenant des profils individuels d'un entraîneur serait un manque de respect de notre côté. Et ça entraînerait des difficultés. Les discussions avec un entraîneur doivent toujours rester dans le privé. La partie qui fait fuiter les informations, particulièrement pour un entraîneur, il y a un code primaire dans les négociations au football, ça ne doit jamais sortir. Celui qui ne respecte pas ça, ne respecte pas le code primaire du football".



Muet sur les deux pistes évoquées par les journalistes, Pablo Longoria souhaite avancer masqué sur le prochain coach, qui devrait être annoncé sous une dizaine de jours, alors que la saison prochaine démarre début août pour le club phocéen, avec les barrages pour la Ligue des Champions. Zinédine Zidane, libre depuis juin 2021, semble un rêve difficilement réalisable, alors que Christophe Galtier n'apparaît pas comme une solution idoine, notamment après son passage au PSG.





Deux coachs de Serie A



Dans son édition du jour, le journal L'Équipe rapporte deux nouveaux noms pour le banc de touche de Marseille. Le quotidien sportif révèle que le 3e de Ligue 1 pourrait s'intéresser à Gian Piero Gasperini, le coach italien de l'Atalanta Bergame, qui est en froid avec Ruslan Malinovskyi, ce qui avait poussé l'Ukrainien vers la sortie en janvier 2023. L'autre nom est Ivan Juric, l'entraîneur du Torino, qui a terminé à la 10e place en Serie A.



Le premier pourrait quitter Bergame, selon les révélations de Foot Mercato, principalement à cause d'une relation compliquée avec ses dirigeants. Gian Piero Gasperini et le Croate Ivan Juric sont sous contrat jusqu'en 2024, et font jouer leur équipe de manière préférentielle en 3-4-2-1, comme Igor Tudor.