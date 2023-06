"Manque de rigueur et de discipline, c'était honteux" : Longoria cash sur la formation

Lors de sa conférence de presse, Pablo Longoria s'est exprimé sans concession sur l'état du centre de formation à son arrivée.





Ces dernières années, rares sont les joueurs ayant été formés au centre de formation qui ont réussi à percer en équipe première. Lorsque l'on écoute Pablo Longoria, on comprend mieux pourquoi : "La formation est l'un des piliers d'un club : économiquement et pour l'identification avec les supporters. Ici à l'OM c'est un problème historique. On a changé, je suis très content de Marco Otero. On a pris des décisions fortes et on va continuer à en prendre. Il manquait de la rigueur et de la discipline, c'était honteux. Dans la vie, tu ne peux rien faire sans amour pour les choses."



L'Espagnol souhaite modifier les infrastructures, mais aussi la mentalité des jeunes joueurs : "Ensuite, les infrastructures. On a le projet de les changer. Ta B, tes féminines, tes U19 jouent au campus. Quand il pleut, tu dois prendre un parapluie et contre le Sporting c'était des terrains à 50 degrés. Comment tu veux passer de ça au Vélodrome ? Ce n'est pas facile, ce n'est pas éducatif. Nos matches à domicile doivent être dans le confort. Certains joueurs venaient s'entrainer 40 minutes avec l'équipe première et ne tenaient pas l'entraînement. En tant que dirigeant, c'est inacceptable."



Ces dernières semaines, son travail semble porter ses fruits puisque les U17 sont devenus champions de France et les U19 ont atteint le dernier carré.