Longoria juge la saison de Pau Lopez

Assez peu décisif lors de la deuxième moitié de saison, Pau Lopez semble parti pour rester gardien n°1 de l'OM.





À l'image de la majorité de ses coéquipiers, Pau Lopez a largement baissé de niveau à partir du mois de février. L'Espagnol n'a pas su se montrer décisif quand son équipe en avait besoin, comme avait pu le faire Steve Mandanda par le passé.



Pour autant, Pablo Longoria n'a pas souhaité enfoncer l'ancien de l'AS Roma et a même trouvé sa saison "très positive" : "Je considère la saison de Pau comme très positive, notamment quand il a eu la plupart de ses interventions à faire en 1 vs 1. Il s'est amélioré, il domine dans la surface, il s'est amélioré sur les corners et il a progressé au niveau technique. En fin de saison, toute l'équipe a été moins performante. Je remercie Ruben Blanco, j'étais dégouté qu'il sorte, car il méritait. Il était dans un comportement très positif, mettre la pression à Pau. J'aimerais continuer avec cette dynamique, cette ambiance dans la section des gardiens. Jon Pascua va rester."



Lors du mercato estival, les dirigeants olympiens devraient donc se tourner uniquement vers le recrutement d'un gardien remplaçant. Pour rappel, Ruben Blanco va quitter l'OM pour retourner au Celta Vigo.