Tudor pointé du doigt par Longoria sur le cas Vitinha

Recruté cet hiver pour 32 millions d'euros, Vitinha n'a pas pesé lors de ses premiers mois à l'OM.





Même si Vitinha a évidemment besoin d'un temps d'adaptation, lui qui arrive dans une nouvelle équipe et un nouveau championnat, on pouvait tout de même en attendre un peu plus de sa part en cette deuxième moitié de saison. Avec une préparation complète, le Portugais sera sans doute plus à même d'aider l'équipe la saison prochaine.



Une chose est sûre, il a toujours la confiance de ses dirigeants et notamment celle de Pablo Longoria, qui n'a d'ailleurs pas vraiment apprécié la gestion de Tudor sur son cas : "Je suis confiant. Vitinha a toutes les caractéristiques que l'on recherche comme attaquant : la profondeur, la capacité de finir et celle de travailler défensivement. Tous les candidats l'apprécient. Il faut de l'adaptation. Vitinha est arrivé un jeudi, a joué un dimanche et ensuite, il a été dans la rotation. Je respecte les décisions d'un entraineur, mais un attaquant doit avoir de la confiance, en plus quand c'est la première expérience d'un Portugais dans un autre pays. On aurait pu en voir plus, mais il était le meilleur attaquant du championnat portugais et le meilleur buteur de l'Europa League. Il y avait la concurrence d'Alexis et cela a été compliqué. C'est l'analyse que je peux faire."