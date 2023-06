Longoria fait le point sur le dossier Sanchez

En fin de contrat, Alexis Sanchez n'a pas encore prolongé à l'OM.





Après le dossier de l'entraîneur, Alexis Sanchez sera sans doute LA priorité des dirigeants olympiens durant l'intersaison. Meilleur joueur de l'OM cette saison, le Chilien a tiré toute l'équipe vers le haut durant la campagne 2022-2023.



Devant les médias, Pablo Longoria a fait le point sur les discussions avec l'ancien joueur de l'Inter : "Alexis a été un leader exemplaire et a fait une excellente saison sur le plan des statistiques. Cela nous pousse à lui proposer de continuer avec vous. 99% des gens sont d'accord pour dire qu'il a un niveau international. On l'a dit à son agent, notre intention est de continuer avec Alexis, mais l'économie, c'est autre chose. L'Arabie Saoudite pose la question à beaucoup de joueurs pour gagner beaucoup d'argent. Mais ici, il a trouvé une ambiance où s'est senti aimé et respecté. On est tous les deux à l'écoute. Javier a parlé avec son agent encore hier, comme souvent. Parler de chiffres, cela ne serait pas respectueux envers lui. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison. Les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C'est ce qu'on s'était dit."