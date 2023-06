Beye estime que Tudor a crée une identité à l'OM

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancien capitaine de l'OM s'est prononcé sur le départ du technicien croate.





Le coach du Red Star n'a pas été surpris par le départ d'Igor Tudor, après seulement une saison sur le banc phocéen : "Je ne sais pas ce qui n'allait pas, mais on savait plus ou moins avant que ce n'était pas un entraîneur qui s'inscrit dans un projet à longue durée. On savait qu'il viendrait pour un an ou un an et demi maximum. On le savait aussi avec Sampaoli, Tudor n'était pas un entraîneur de projet, de longue durée. Il a peut-être aussi d'autres opportunités aujourd'hui dans un pays où la culture que lui veut imposer à son équipe correspond plus. Il a aussi eu des tensions avec son groupe à certains moments."



Pour autant, Habib Beye a vu une vraie identité sous la coupe du natif de Split : "Par contre, il faut juste admettre que l'OM a été une équipe très attrayante à regarder jouer pendant un an. L'OM a produit du spectacle. On peut tout dire, que terminer troisième ce n'est pas un bon championnat, mais cette équipe a produit du spectacle, avait une identité de jeu. Il a décidé d'aller voir ailleurs parce qu'il considère peut-être que ce championnat ou que cette équipe, que ces joueurs qu'il entraîne, ne correspondent pas à sa philosophie."