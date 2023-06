Succession de Tudor : Longoria décrit le profil recherché

Interrogé sur l'avancée de la recherche du nouvel entraîneur, Pablo Longoria a fait le point en conférence de presse.





Quelques jours après le départ d'Igor Tudor, le club a entamé le processus de recrutement d'un nouvel entraîneur. Sans surprise, Pablo Longoria a confirmé des contacts avec certains techniciens : "Pour le prochain coach, il y a des contacts, oui. Ce qui est important, c'est le profil et de bien connaître cet entraîneur. Il faut connaître le profil et qu'il accepte les trois niveaux de hiérarchie de l'institution. On veut maintenir la culture de travail, la rigueur, l'exigence et la discipline. Ce n'est pas négociable. Il y a aussi le style de jeu, qui doit correspondre à ce qu'attend le club. Il faut le style colle avec Marseille. Ici, on doit faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer aussi pour plaire à notre public passionné. Il faut du jeu offensif, de la vitesse."



Pour autant, il souhaite mettre fin au marquage individuel prôné par Igor Tudor : "On ne continuera pas à jouer en marquage individuel sur tout le terrain, car il y a un niveau mental, technique, physique qui est très important. Ce n'est pas une excuse, mais toutes les équipes qui jouent comme ça font des erreurs dans la saison. On part plutôt du style dans la façon générale. On a cru que cela pouvait nous porter à réduire la distance avec le haut du classement et le top européen. Cela a marché un moment, on a pu jouer la qualification en 8e jusqu'à la fin."