Longoria pointe une "perte d'humilité" après la qualification contre le PSG

Présent en conférence de presse pour faire le bilan de la saison, Pablo Longoria a analysé les difficultés de l'équipe de Tudor après le mois de février.





Dans l'analyse qu'il a livrée à la presse ce lundi après-midi, Pablo Longoria a divisé la saison en trois parties. Tout d'abord, l'Espagnol a estimé que l'équipe s'est montrée très performante avant la Coupe du Monde : "Les très bons moments sont jusqu'à la Coupe du monde. On avait fixé les objectifs de se qualifier pour la Ligue des champions. C'est très important pour le projet. Si quelqu'un m'avait dit qu'on finirait 3e, j'aurais été content. La participation en C1 nous a fait grandir, mais perdre toute participation européenne au dernier moment n'est pas acceptable."



Ensuite, la trêve a permis au club de travail physiquement, et les résultats ont suivi : "Après la Coupe du Monde, on a bien travaillé physiquement et sur le point de vue du concept de jeu, comme des résultats. Ceci dit, l'animation offensive n'était pas positive."



Pour Pablo Longoria, la saison a basculé lors de l'enchaînement PSG-Annecy. L'Espagnol pointe un manque d'humiliation après la qualification en Coupe de France contre ce même Paris Saint-Germain : "Puis il y a eu le PSG et la tendance a changé. Il y a des choses qui m'ont moins plu, la perte d'humilité dans les moments positifs. C'est ma faute, puisque même moi, j'ai donné une interview à ce moment-là d'euphorie. Mais dans ce moment difficile après Annecy, on a rebondi sans être brillants à Rennes. Tout ça jusqu'à Lens et à ce moment-là, la négativité s'est installée."