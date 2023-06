Orsoni va agir contre les supporters ajacciens qui ont agressé le petit Kenzo

Alain Orsoni ne mâche pas ses mots à l'égard des individus qui ont agressé le petit Kenzo et sa famille. Le président de l'AC Ajaccio compte bien le leur faire payer.





L'agression du petit Kenzo (qui est atteint d'un cancer du cerveau) et de sa famille a horrifié, à Ajaccio, ce weekend. Alain Orsoni a réagi dans les colonnes du Parisien : "Je présente mes excuses à Kenzo et à sa famille. Cette ignominie n'est pas conforme aux valeurs de notre club et de la Corse, poursuit le président de l'ACA à nos confrères du Parisien. Chez nous, on a un grand respect pour les vieillards et les enfants. Un enfant malade... Ce qui s'est passé est juste horrible...", a-t-il lancé. Le patron ajaccien compte bien faire le ménage : "On a les moyens d'identifier les abrutis qui ont fait ça et on va le faire. On portera ensuite plainte contre eux. Ils n'ont plus rien à faire chez nous."



Pour rappel, un groupe ajaccien a justifié l'agression par ce qu'il a considéré être des provocations...