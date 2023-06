Vente OM : Riolo ne croit pas aux rumeurs saoudiennes

Daniel Riolo a donné son sentiment concernant la possible vente de l'OM. Le journaliste n'est pas du tout convaincu par les rumeurs qui rapprochent le club des Saoudiens.





Depuis deux ans, l'OM est constamment l'objet de rumeurs concernant sa possible vente à des investisseurs saoudiens. Dans un article publié en avril 2021, So Foot avait suggéré l'idée que ces rumeurs récurrentes soient imaginées et alimentées par des "agences de communication", dont le but serait de faire en sorte que l'Arabie saoudite soit présente "sur d'autres sujets de conversation". De la pub à moindre coût, en somme, en se basant sur les fantasmes de certains fans.





"Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé"

Daniel Riolo n'y croit pas non plus. Selon lui, le seul repreneur potentiel se situe déjà à Marseille. "Qui va vouloir acheter l'OM aujourd'hui ? Le seul acheteur potentiel, c'est le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé qui possède déjà le port de Marseille et le journal La Provence. Posséder un club de foot est une affaire purement politique. On ne gagne pas d'argent, ou peu, avec un club de foot. Dans la plupart des cas, on en perd", a déclaré le journaliste lors d'un entretien accordé au Figaro.



Les spécialistes du mille-feuille argumentatif lui répondront qu'il y a pléthore de preuves. On ne les a jamais vues, mais ils assurent qu'ils ne cessent de les donner. Et tant pis si Frank McCourt continue de démentir. Les audiences des chaînes de ceux qui entretiennent les rumeurs sont toujours importantes.



Pablo Longoria, Javier Ribalta et David Friio sont en pleine préparation du prochain marché des transferts. Sous la présidence de Longoria, l'Olympique de Marseille a connu une progression soutenue, franchissant un à un les paliers. Cette saison, le club a l'opportunité de se qualifier pour la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, une étape importante dans sa progression.



Pourtant, cette avancée solide et réelle est éclipsée aux yeux de certains par les prédictions, souvent irréalistes, faites par certains prophètes du football. En promettant des succès fulgurants, ils peuvent rendre la progression réelle de l'OM moins perceptible. Et de la même façon, ils peuvent engendrer une forme d'impatience qui nuit au travail des dirigeants...