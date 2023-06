Mercato : Thauvin de retour en Ligue 1 ?

Florian Thauvin pourrait revenir en Ligue 1 durant le mercato estival. Après son aventure au Mexique, son séjour à l'Udinese ne se déroule pas comme il l'avait prévu.





En juillet 2021, Florian Thauvin a quitté l'OM à la fin de son contrat. Le joueur a refusé les offres de prolongation transmises par la direction, souhaitant donner une nouvelle orientation à sa carrière, sans se soucier non plus de renflouer les caisses du club (comme Samir Nasri a pu le faire).





Thauvin a contacté L. Nicollin

Son départ a marqué la fin d'une saison décevante, marquée par une nouvelle dispute avec Dimitri Payet. Malgré des statistiques correctes (8 buts et 10 passes décisives en 45 matchs), Thauvin semblait loin de son meilleur niveau. Cela ne pouvait probablement pas être attribué uniquement à sa cheville. Aux yeux de nombreux observateurs, l'ancien international semblait moins déterminé sur le terrain.



Séduit par les arguments d'André-Pierre Gignac et par la rémunération XXL proposée, le natif d'Orléans a rejoint les rangs des Tigres, à Monterrey au Mexique. L'ailier n'a jamais réussi à s'adapter là-bas. Ses performances ont été modestes, même dans un championnat à faible intensité : 8 buts et 5 passes décisives en 38 rencontres. Le joueur a été licencié en janvier dernier. Il a rejoint l'Udinese en tant que joueur libre.



Là encore, Thauvin a eu du mal. L'ancien Marseillais a disputé 16 matchs de Serie A, pour un total de 543 minutes de jeu. Il n'a jamais réussi à se montrer décisif. Le joueur de 30 ans pourrait partir dès cet été, alors que son contrat court jusqu'en 2025.



Selon les informations rapportées par L'Équipe, Florian Thauvin a recontacté Laurent Nicollin, avec qui il avait discuté l'hiver dernier, pour évoquer la possibilité de signer au MHSC. L'Udinese pourrait le libérer de son engagement pour faciliter les négociations.