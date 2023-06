Pantaloni pour l'interdiction de déplacement des ultras

Des incidents ont eu lieu avant, pendant et après le match Ajaccio-OM (1-0), samedi soir. Olivier Pantaloni, le coach du club corse, milite pour l'interdiction de déplacement des ultras.





Le dernier match de la saison a été émaillé d'incidents. Le plus grave étant certainement l'agression d'un enfant malade et de ses parents. Après la rencontre, Olivier Pantaloni les a commentés : "Ces incidents, c'est triste (...) Ça couvait, il y avait des invectives sur les réseaux sociaux", a-t-il expliqué aux journalistes. Et d'ajouter : "Ça n'est jamais agréable d'empêcher des supporters de venir mais dans la mesure du possible, ça peut être évité en interdisant le déplacement. Il faut peut-être en passer par là."



La préfecture de Corse-du-Sud a indiqué que la rencontre n'avait donné lieu à aucune blessure (en dehors d'un fan olympien victime d'une mauvaise chute) ou interpellation, en marge du match.