Ajaccio-OM : les notes des médias

L'OM a de nouveau perdu sur le terrain d'Ajaccio (0-1), samedi soir. Les notes délivrées par les différents médias traduisent le relâchement des joueurs olympiens.





Les Marseillais ont frappé 17 fois au but, samedi soir, à Ajaccio. Ils ont cadré 5 fois. Mais aucune tentative n'a pris Benjamin Leroy à dépourvu. Le portier corse a gardé son but inviolé. L'OM n'a pas été brillant, comme c'est le cas depuis la réception d'Angers. Les hommes d'Igor Tudor restent sur trois défaites consécutives. Les dirigeants tireront certainement des enseignements de ces dernières rencontres en vue du mercato.



La presse et les sites spécialisés ne sont évidemment pas tendres avec les Olympiens. Leonardo Balerdi, qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau, obtient des évaluations correctes.





Le onze de départ : Blanco (5) - Mbemba (5), Balerdi (6), Kolasinac (5) - Kaboré (4), Guendouzi (5), Veretout (5), Clauss (3) - Under (4), Sanchez (3), Malinovskyi (3).

Le remplaçant : Lopez (4).

Le coach : Tudor (4).

L'arbitre : Bastien (6).





Blanco (5) - Mbemba (4), Balerdi (5), Kolasinac (3) - Kaboré (4), Guendouzi (4), Veretout (4), Clauss (3) - Under (3), Sanchez (4), Malinovskyi (3).Lopez (4).Tudor (3).Bastien (4).Blanco (6,5) - Mbemba (6,9), Balerdi (7,7), Kolasinac (6,5) - Kaboré (7,5), Guendouzi (7), Veretout (6,9), Clauss (6,4) - Under (7,3), Sanchez (6,4), Malinovskyi (6,5).Vitinha (5,9), Mughe (5,9), Bailly (6,4), Lopez (6), Tavares (6,2).Blanco (5) - Mbemba (5,5), Balerdi (5,5), Kolasinac (4) - Kaboré (5), Guendouzi (5,5), Veretout (5), Clauss (4,5) - Under (5,5), Sanchez (4), Malinovskyi (4,5).Vitinha (4), Mughe (4,5), Bailly (5,5), Lopez (4), Tavares (4,5).Blanco (5) - Mbemba (6), Balerdi (6,5), Kolasinac (5,5) - Kaboré (4), Guendouzi (6,5), Veretout (5), Clauss (4) - Under (4,5), Sanchez (4,5), Malinovskyi (3).Le remplaçant : Lopez (4,5).La saison se termine tristement. Place au mercato.