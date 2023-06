Vente OM : Grégoire répond aux rumeurs

Mathieu Grégoire a de nouveau répondu aux rumeurs concernant la vente de l'OM. Le journaliste a démenti l'imminence d'un changement de mains.





Il ne se passe pas un jour sans que plusieurs comptes présents sur les réseaux sociaux n'alimentent les rumeurs liées à la vente de l'OM. Certains affirment sans relâche que des Saoudiens prendront bientôt le contrôle du club. Comme pour faire de la publicité à la monarchie de Mohammed ben Salmane. Mais la réalité semble être toute autre. Le journaliste de L'Equipe Mathieu Grégoire a de nouveau répondu : "La vente de l'OM peut se faire dans six mois, un an ou six ans, je ne sais pas. Il ne faut pas perdre de vue ça. Prenons le temps. Si on peut l'annoncer, on le fera. Moi, ça me ferait rêver encore une fois de révéler la vente de l'OM. Mais ça se fera quand ça se fera", a-t-il confié lors du live Twitch de Passe Ton Ballon.



Plus de deux ans après son annonce du communiqué de vente imminent, Thibaud Vézirian ne se démonte pas. L'ancien chroniqueur affirme régulièrement que des discussions sont toujours en cours. Il finira par avoir raison, mais tout ceci ne devrait pas nous empêcher de voir que le club progresse, bien que la fin de saison ait été plus compliquée.