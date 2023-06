Un jeune supporter de l'OM atteint d'un cancer agressé à Ajaccio

Un jeune fan de l'OM atteint d'un cancer et ses parents ont été agressés à Ajaccio, en marge de la rencontre disputée lors de la 38e journée. L'ACA a publié un communiqué.





Le dernier déplacement a été particulièrement tendu. Des incidents ont eu lieu avant et après la rencontre. Certains ajacciens ont fait des cris de singe et lancé des insultes racistes. Mais un autre grave incident a eu lieu : un enfant de 8 ans, atteint d'un cancer, et ses parents, ont été agressés au Stade François-Coty. Le minot, qui a été blessé, avait été invité avec l'association "Des coccinelles rouges pour Thomas", afin de vivre son rêve. Il s'est transformé en cauchemar comme l'a relaté l'AC Ajaccio. Une honte !





COMMUNIQUÉ DU CLUB



Suite à l'incident déplorable qui s'est déroulé au stade François-Coty lors du match ACA-OM.#ACAOM #ACAjaccio — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 3, 2023

Le communiqué de l'AC Ajaccio

"Le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l'Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge. Alertée, la sécurité du club s'est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l'enfant puisse réaliser son rêve", a publié l'ACA par le biais d'un communiqué.



Et de poursuivre : "Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements! Le club condamne avec la plus grande fermeté ces actes inqualifiables! L'AC Ajaccio fera toute la lumière sur ces agissements honteux. Dès que les individus auront été identifiés par nos services, nous porterons plainte contre eux. L'AC Ajaccio est solidaire avec le petit Kenzo et ses parents."



Espérons une enquête et de lourdes sanctions.