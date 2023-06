L'OM champion de France U17 !

L'OM a remporté la finale du championnat de France U17. Les Phocéens ont battu Amiens aux tirs au but.





Quand l'équipe d'Igor Tudor a fini la saison en roue libre, concédant une nouvelle défaite sur le terrain d'Ajaccio (0-1), l'OM U17 s'est beaucoup mieux comportée. Les minots ont apporté un nouveau trophée à la vitrine du centre de formation olympien. Un succès qui tend à confirmer que le travail et les gros investissements réalisés ces dernières années vont finir par payer.





🏆 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗨𝟭𝟳 🤩



L'@OM_Officiel a décroché son 3ème titre de National U17 en battant Amiens dans une superbe finale où les deux équipes se sont livrées sans compter (4-4, 4 tab 1) 👏



➡️ https://t.co/88A81IVns2

Bakota et Sternal se sont illustrés

Le match a été particulièrement disputé. Les deux équipes ont fini à égalité, 4-4. Les Phocéens ont ouvert la marque par Arnaud Assoumani (16e), avant que Keyliane Abdallah ne réalise un doublé (33e s.p. et 80e), et que Darryl Bakola n'arrache l'égalisation (90e+9). Les Amiénois ont marqué par Moussier (20e, 40e et 44e) et Le Pironnec (62e). Ils menaient donc 4-2 à la 79e minute. À noter l'exclusion de Perret (le gardien), côté olympien, à la 86e minute, suite à une décision arbitrale que La Provence a jugée injuste. L'OM a remporté la séance de tirs au but (4-1).



L'obtention d'un titre est une oeuvre collective. Mais le quotidien souligne notamment les prestations de Darryl Bakota et d'Enzo Sternal. Le premier a délivré une passe décisive avant d'égaliser au bout du temps additionnel, tandis que le second a été d'un apport important, dans des moments où "le ballon brûlait certains pieds". Il a notamment provoqué un penalty.



Une génération dorée donc. L'OM n'avait plus remporté de titre depuis l'époque de Chris Gadi, Najib Ammari et Alexander Ndoumbou (2009). On ne peut pas dire que cela ait permis de faire une immense carrière. Le plus dur commence pour ces minots de la génération 2007. Ils devront confirmer les espoirs placés en eux pour venir taper à la porte de l'équipe professionnelle.