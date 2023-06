Tudor sèche la conférence de presse, Vukas fait le bilan

Pour sa dernière à la tête de l'OM, Igor Tudor a subi une nouvelle défaite sur la pelouse d'Ajaccio et ne s'est pas présenté devant les médias à l'issue de la rencontre.





Igor Tudor et son staff vont quitter Marseille avec une ultime défaite au compteur en cette 38ème journée de Ligue 1. Les Olympiens n'ont strictement rien montré durant 90 minutes et il est temps que tout le monde parte en vacances.



Le technicien croate a d'ailleurs décidé de s'accorder des vacances dès le coup de sifflet final, puisqu'il a zappé la conférence de presse, envoyant son adjoint Hari Vukas au charbon : "Pourquoi Igor ne vient pas en conférence de presse ? Je ne l'ai pas vu après le match. Je ne sais pas. S'il était déçu ? Quand vous perdez un match, vous êtes toujours énervés. Pour nous, ce n'est pas une mauvaise saison, on a même fait une bonne saison. On ne peut pas faire une photographie de cette saison sur les derniers matchs. On a fait de bons matchs, on a joué ce football fait d'intensité, d'attaque, et de risques aussi. On a fini la saison et on a besoin de vacances."



La fin de saison vient un peu gâcher l'impression laissée jusqu'à la 30ème journée. Désormais, les clés sont entre les mains de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Des choix forts devront être faits pour passer un nouveau cap.