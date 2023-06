Guendouzi : "On ne mérite pas de porter le maillot de l'OM"

Au micro de Prime Video, Mattéo Guendouzi a livré son analyse sans concession de la défaite à Ajaccio (1-0).





Auteur d'une prestation au mieux triste, au pire honteuse, l'OM a terminé sa campagne 2022-2023 en s'inclinant à Ajaccio en fin de match (1-0). Cette année, les Olympiens auront donc pris la bagatelle de... 0 point face aux Corses.



Après avoir échangé avec les supporters, encore présents en nombre à François Coty, Mattéo Guendouzi s'est exprimé au micro du diffuseur : "Ma discussion avec les fans ? Rien de spécial, à part qu'il faut assumer : on ne mérite pas de porter le maillot de l'OM. On n'a pas fait un bon match, récemment les résultats sont catastrophiques. Sur un match comme ça, il fallait montrer un minimum de fierté, on n'a pas réussi à le faire. On est l'Olympique de Marseille, on n'a pas le droit d'enchaîner des défaites contre des équipes qui sont normalement moins fortes. Donc, on ne met pas tout sur le terrain, il manque de l'intensité, des joueurs font des erreurs, on est une équipe et il faut assumer, notre fin de saison est très mauvaise. On est tous dans le même panier, il faut savoir assumer, on a montré une mauvaise image de l'OM."