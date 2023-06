Textor lève le voile sur l'état des finances de Lyon

John Textor s'est exprimé clairement sur le mercato lyonnais. Le successeur de Jean-Michel Aulas a laissé filtrer quelques informations sur la façon dont son prédécesseur négociait ses budgets avec la DNCG.





Lyon a été l'un des rivaux de l'OM pour la qualification en Ligue des Champions ces dernières années. Les Phocéens ont souvent été devancés par le club de Jean-Michel Aulas dans la lutte pour le podium avant que la situation ne s'inverse. Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, John Textor a évoqué le mercato à venir. Le nouveau patron rhodanien a notamment expliqué comment JMA avait présenté son budget à la DNCG. L'ancien numéro un du club lyonnais envisageait d'équilibrer son budget et de financer son mercato avec... 70 millions d'euros de ventes.





"Ça fait cher les nombreux trophées remportés"

"Nous sommes en contact avec la DNCG. Les projections financières que Jean-Michel (Aulas) leur avait fournies prévoyaient 70 millions d'euros de ventes. Je n'ai pas cette intention. Nous devons donc nous asseoir autour d'une table avec l'instance de contrôle. Je connais son président. Il a été très compréhensif vis-à-vis du processus d'achat. Nous avons vendu l'OL Reign, ce qui génère un montant significatif de liquidités. Probablement 53 millions de dollars (49,4 millions d'euros). Nous allons également réduire de manière significative les pertes. La section féminine perdait 15 millions d'euros par an. Ça fait cher les nombreux trophées remportés. Michele Kang (la nouvelle propriétaire) est prête à investir davantage. Elle peut absorber ces pertes. Son modèle d'entreprise, son organisation sont différents. Donc, réduire les pertes, reprendre de la valeur de l'actif et récupérer les liquidités avec l'OL Reign sont les trois voies qui nous seront bénéfiques", a-t-il expliqué au journal.



Le projet lyonnais a longtemps été salué pour sa solidité. Mais la réalité révèle une situation bien plus délicate qu'elle ne le semblait au premier abord. Pour rappel, la presse a révélé que le club rhodanien était endetté à hauteur de plus de 300 millions d'euros auprès de 13 banques différentes. Sans la Ligue des Champions, la formation de Textor devrait avoir bien du mal à financer son ambition.