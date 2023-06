Son avenir à l'OM, l'intérêt de la Juve... Un journaliste évoque la situation de Sanchez

Le journaliste Enzo Olivera considère qu'Alexis Sanchez a peu de chances de rester à l'OM durant le mercato, d'autant que le Chilien serait ciblé par la Juventus.





Enzo Olivera, correspondant de RedGol en Europe, a expliqué pourquoi il serait difficile pour l'OM de retenir Alexis Sanchez. Le journaliste donne une analyse singulière du départ d'Igor Tudor : "Les entraîneurs veulent plus de recrues et ils disent à Tudor que Guendouzi s'en va, que Veretout aussi, qu'ils n'ont pas pu garantir la continuité d'Alexis... Si on ne vous assure pas que votre meilleur joueur va rester, bien sûr que vous regardez ailleurs. Cela nous dit entre les lignes que la situation d'Alexis est complexe, qu'il est difficile pour lui de continuer à Marseille."





"La réalité de la Juve est complètement différente"

Il a également confirmé que la Juventus s'intéressait à l'attaquant. Mais selon lui, le défi proposé par le club turinois n'intéresserait pas le Phocéen : "Attention à la décision qu'Alexis pourrait prendre, car on vous offre un nom, mais la réalité de la Juve est complètement différente. " À moins qu'Igor Tudor ne l'emmène avec lui : " Si Tudor arrive, là j'y crois. S'il emmène Alexis, c'est parce qu'il sera protagoniste. Là, les choses changent."



Sanchez a inscrit 18 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Le natif de Tocopilla est lié à l'OM jusqu'au 30 juin."